Районный суд Перми оштрафовал краевого министра образования

Пермь, , 16:16 — REGNUM Министра образования Пермского края Раису Кассину оштрафовали за невыполнение постановления прокуратуры, сообщает 24 января портал «Местное время».

Чиновница должна выплатить 2 тыс. 500 рублей, такое решение вынес суд Ленинского района города Перми. Кассина проигнорировала постановление прокуратуры предоставить субсидию одному из владельцев частных детских садов города, на которые он имел право по закону.

Причиной подобного поведения Кассиной стало несогласие с решением надзорного органа: в министерстве считают, что были в праве отказать в субсидии, а, следовательно, выполнение предписаний прокуратуры для них необязательно.

Напомним, министр образования Раиса Кассина не первый раз подвергается штрафам со стороны соответствующих ведомств. Так, в 2018 году антимонопольное ведомство оштрафовало чиновницу на 15 тыс. рублей.

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