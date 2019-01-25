Руководство университета в Уганде обвиняют в нарушении прав женщин

Бугема, Уганда, , 11:49 — REGNUM Руководство университета в городе Бугема (Уганда) запретило студенткам носить короткую одежду и пользоваться косметикой. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Автор петиции Рональд Бвире сообщил, что 12 декабря 2018 года в университете ввели запрет на использование косметики и ношение мини-юбок, колье, браслетов, серег, открытых топов и одежды без рукавов, окрашенных ногтей, брюк, юбок и платьев длиной выше колена.

За нарушение студенткам грозит дисциплинарный комитет.

Бвире заявил, что этот запрет — нарушение прав женщин на достоинство, равноправие и свободу самовыражения. Он потребовал суд о принятии решения в пользу немедленной отмены запрета и компенсации за судебную тяжбу.