В Казахстане планируют упростить получение гражданства этническими казахами

Астана, , 10:33 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало концепцию законопроекта, который вносит поправки по вопросам регулирования миграционных процессов. Об этом говорится в ответе председателя правительства республики Бакытжана Сагинтаева на депутатский запрос, сообщает 25 января агентство «Казинформ».

Глава правительства отметил, что проект документ направлен на упрощение порядка получения гражданства этническим казахам, а также на создание благоприятных условий для этнических репатриантов, прибывших в республику. Планируется, что законопроект поступит на обсуждение депутатов Мажилиса парламента в мае 2019 года.

Напомним, по итогам января-сентября 2018 года около 2,5 тыс. этнических казахов оформили выход из гражданства Китая. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что данные показатели были достигнуты за счет договоренностей между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

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