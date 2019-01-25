В Танзании огласили результаты государственного экзамена

Додома, , 07:40 — REGNUM Экзаменационный комитет Танзании (Necta) объявил результаты государственного экзамена в 4 классе (CSEE), который состоялся в ноябре 2018 года. Об этом сообщает газета Nipashe.

Результаты были объявлены 24 января исполнительным секретарем Necta Чарльзом Мсонде в городе Додома.

Результаты 254 школьников аннулированы из-за списывания. Комиссия будет проводить расследование. Еще 37 школьникам, которые болели в момент экзамена разрешат написать его в этом году.

Всего экзамен сдавали 426 988 школьников, 78,38% из них успешно справились и показали лучший, чем в 2017 году результат.

В 2017 году 77,09% успешно сдали экзамен.