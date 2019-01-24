В Новосибирской области увольняется глава госохраны памятников культуры

Новосибирск, , 19:45 — REGNUM Руководитель управления по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев увольняется, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«С 21 января по 8 февраля он находится в отпуске с последующим увольнением по собственной инициативе», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Исполняющим обязанности главы управления пока назначен его заместитель Елена Медведева.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому управление по государственной охране объектов культурного наследия региона должно быть упразднено. Функции управления должны быть переданы министерству культуры области.

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Отметим, что имя Александра Кошелева в последнее время ассоциировалось со скандалом вокруг сноса первого звукового кинотеатра Новосибирска «Металлист» — судьба этого памятника конструктивизма до сих пор не решена.

Напомним, что 1 августа 2018 года он получил статус выявленного объекта культурного наследия, но несмотря на это 2 августа его начали сносить. После вмешательства общественников, а затем полиции и чиновников демонтаж был остановлен. Но часть здания к этому времени уже была разрушена. В таком виде «Металлист» находится и сегодня.

Однако сам глава региона заявлял, что упразднение управления по государственной охране объектов культурного наследия связано с оптимизацией.

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