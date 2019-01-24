Instagram лишил Мадуро официального статуса?

Каракас, , 16:32 — REGNUM СМИ и пользователи сети решили, что Instagram лишил официального статуса аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако представители социальной сети заявили, что у политика изначально не было значка верификации.

Многие СМИ дали новость о том, что Мадуро лишился официального статуса в Instagram и Facebook. В то же время он появился у аккаунтов Хуана Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

«Николас Мадуро не был верифицирован в Instagram, и мы не снимали верификацию с его аккаунта. Хуан Гуайдо был верифицирован в Instagram в ноябре 2018 года», — ответили в соцсети на запрос ТАСС.

По словам представителя Instagram, политика компании заключается в том, чтобы люди были точно уверены, что подписываются именно на публичное лицо, знаменитость или бренд. Именно для этого соцсеть стала выдавать значки верификации.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, поскольку Национальная ассамблея считает нелегитимным переизбрание на второй срок президента Николаса Мадуро, набравшего в ходе выборов около 70% голосов. Гуайдо уже поддержали США и Организация американских государств.

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