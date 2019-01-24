Земельный конфликт на северо-востоке Уганды разгорелся с новой силой

Амуру, Уганда, , 15:35 — REGNUM На северо-востоке Уганды 21 января произошла эскалация «земельного конфликта», сообщает Daily Monitor Uganda.

Конфликт берет начало в 2010 году. Враждующие стороны — представители народов мади и ачоли, проживающие в округах Амуру и Аджумани. До определенного момента мади и ачоли жили мирно, заключали смешанные браки.

Однако в 2010 году появились конфликты из-за пограничной территории, находящейся между двумя округами. Главы округов оспаривают принадлежность 40-километровой территории в районе Апаа. Там с 2010 года регулярно происходят столкновения сторон. Конфликт продолжается уже 9 лет, и усилия власти Уганды по его разрешению безрезультатны.

В настоящее время правительства округов Амуру и Аджумани призывают враждующие стороны сесть за стол переговоров, отбросить личные интересы, чтобы предотвратить повторение жестоких стычек в 2010 году, где было сожжено около 170 хижин.