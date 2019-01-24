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В Южной Корее выявили у новорожденных респираторно-синцитиальный вирус

Общество

Малыши находятся в карантинной зоне

Сеул, 24 января 2019, 14:52 — REGNUM  У шести новорожденных, находящихся в послеродовом центре в городе Тэгу (район Сусон), обнаружен респираторно — синцитиальный вирус человека. Об этом, как передает Maeil Buisness News Korea, сообщили 24 января представители Корейского центра по контролю и предупреждению заболеваний.

Согласно информации центра по контролю заболеваний, вирус был обнаружен у одного новорожденного 17 января, затем 19 января у еще одного ребенка, 20 января у двоих и 23 января у еще двоих детей.

После обнаружения вируса послеродовой центр был закрыт на карантин. Дети, у которых обнаружен респираторно — синцитиальный вирус человека, находятся в карантинной зоне.

Респираторно-синцитиальный вирус человека — вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей. Является основной причиной инфекций нижних дыхательных путей у новорожденных и детей. Лечение ограничено поддерживающей терапией, возможно применение кислородной маски.

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Медицина
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