В Южной Корее выявили у новорожденных респираторно-синцитиальный вирус

Сеул, , 14:52 — REGNUM У шести новорожденных, находящихся в послеродовом центре в городе Тэгу (район Сусон), обнаружен респираторно — синцитиальный вирус человека. Об этом, как передает Maeil Buisness News Korea, сообщили 24 января представители Корейского центра по контролю и предупреждению заболеваний.

Согласно информации центра по контролю заболеваний, вирус был обнаружен у одного новорожденного 17 января, затем 19 января у еще одного ребенка, 20 января у двоих и 23 января у еще двоих детей.

После обнаружения вируса послеродовой центр был закрыт на карантин. Дети, у которых обнаружен респираторно — синцитиальный вирус человека, находятся в карантинной зоне.

Респираторно-синцитиальный вирус человека — вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей. Является основной причиной инфекций нижних дыхательных путей у новорожденных и детей. Лечение ограничено поддерживающей терапией, возможно применение кислородной маски.