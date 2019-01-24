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Дизайн новой формы милиции Таджикистана будет утвержден в марте

Общество

Вместо слова «милиция» на одежде появится надпись «полиция»

Душанбе, 24 января 2019, 14:03 — REGNUM  Образцы новой формы милиции Таджикистана будут представлены на утверждение президенту республики Эмомали Рахмону в начале марта 2019 года, сообщает 24 января издание Asia-Plus со ссылкой на координатора по вопросам реформы милиции Фарходбека Шодмонзода.

По его словам, после утверждения форму сменят в первую очередь сотрудники патрульно-постовых служб, автоинспекции и участковых инспекторов в Душанбе.

Шодмонзода добавил, что вместо «милиция» на одежде появится надпись «полиция».

Напомним, в марте 2018 года МВД Таджикистана объявило конкурс на участие в общественных советах, которые будут содействовать реформе милиции.

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Политическая жизнь Таджикистана
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