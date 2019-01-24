Петербургу согласовали северную хорду кольцевой линии метро

Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Главгосэкспертиза России одобрила материалы обоснования инвестиций на строительство первого участка Кольцевой линии метрополитена Санкт-Петербурга — от будущей станции «Большой проспект-2» до будущей станции «Лесная-2». Это так называемая северная хорда.

Напомним, северную хорду Кольцевой линии планируется построить к 2028−2030 годам, остальную часть линии — после 2030 года. Сегодня в Петербургском метрополитене — пять действующих линий.

Как отметили в Главгосэкспертизе, на хорде предусмотрены станции «Большой проспект-2», «Василеостровская-2», «Петроградская-2», «Кантемировская» и «Лесная-2». При этом действующая станция «Спортивная» должна стать пересадочным узлом Фрунзенско-Приморской и Кольцевой линии — для этого на «Спортивной» заранее предусмотрели устройство двухуровневого подземного вестибюля.

Участок Кольцевой линии будет пересекать другие линии метрополитена, с созданием пересадочных узлов на действующие и проектируемые станции Лахтинско-Правобережной, Невско-Василеостровской, Фрунзенско-Приморской, Московско-Петроградской и Кировско-Выборгской линий метрополитена.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге была согласована новая отраслевая схема развития метрополитена. В нее внесены проектируемые новые линии и станции, включая альтернативные варианты, а также будущие вторые вестибюли действующих станций и элементы инфраструктуры метрополитена.

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Напомним, в 2018 году, вопреки всем обещаниям чиновников, были сорваны сроки ввода трех новых станций Фрунзенского радиуса. 21 января 2019 года Смольный объявил о разрыве всех госконтрактов с ОАО «Метрострой» на строительство подземки. Компания намерена судиться с властями. Кто станет новым подрядчиком — пока неизвестно.

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