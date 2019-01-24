Эпизод дела братьев Магомедовых о хищении 752 млн рублей передан в суд

Калининград, , 14:00 — REGNUM Один из эпизодов дела совладельцев группы компаний «Сумма» братьев Магомедовых, а именно хищение более 752 млн рублей при строительстве стадиона в городе Калининграде, передан в суд. Обвиняемыми по нему проходят и. о. директора ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» Амир Кушхов и ведущий инженер по надзору за строительством Сергей Трибунский, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, Кушхов и Трибунский вступили в сговор с участниками преступный группы, созданной Зиявудином и Магомедом Магомедовыми. С января по сентябрь 2014 года они предоставили в областное управление Федерального казначейства документы, содержащие недостоверные сведения об объемах и стоимости работ по подготовке стадиона, на котором в 2018 году должны были пройти матчи чемпионата мира по футболу. На основании этих документов ОАО «ГЭС» перечислил более 752 млн рублей, которые соучастники похитили.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Центральный районный суд города Калининграда. В отношении остальных фигурантов, в том числе братьев Магомедовых, следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели из Дагестана Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта 2018 года. Братьев обвиняют в хищении бюджетных средств путём мошенничества и организации преступного сообщества. В их уголовном деле на сегодняшний день восемь эпизодов, а сумма похищенных средств следствием оценивается в 2,8 млрд рублей.

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