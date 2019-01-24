Дискриминация? В ФРГ подана жалоба в суд на парковки для автоледи

Мюнхен, Германия, , 13:09 — REGNUM Житель немецкого города Айхштетт (Бавария) счел дискриминацией по половому признаку существование специальных парковочных площадок для женщин. На этой неделе административный суд Мюнхена рассматривает иск оскорбленного мужчины, передает канал n-tv 23 января.

27-летний студент юридического факультета посетил Айхштетт и счел себя оскорбленным, не найдя возможности припарковать автомобиль, поскольку площадка предназначалась только для автоледи. В наличии подобной парковки он увидел нарушение закона о равноправии. В поданном им иске утверждается, что существование таких парковок дискриминирует не только мужчин, но и самих женщин, поскольку предполагает их слабость.

Власти города пояснили, что парковки для женщин были организованы после случая изнасилования на стоянке. Стоянки для женщин располагаются в хорошо освещенных, людных местах.

«Статистически доказано, что женщины чаще становятся жертвами насильственных преступлений, чем мужчины, — говорит юрист города Ханс Биттл. — В данном случае речь идет только о соображениях безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году власти немецкого Ганновера объявили, что перейдут на гендерно-нейтральный язык, чтобы не оскорблять «третий пол», существование которого было признано Конституционным судом Германии в 2017 году. Это предполагает, что из документов и публикаций исчезнут обращения и статусы, содержащие в себе отсылку к полу адресата.

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