Индийские коммунисты открыли памятник Ленину в штате Тамилнад

Нью-Дели, , 13:01 — REGNUM Лидеры «Коммунистической партии Индии (марксистской)», или КПИ (М), открыли в городе Тирунелвели, штат Тамилнад, памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

Генеральный секретарь партии Ситарам Йечури заявил, что Владимир Ленин был «великим лидером и революционером, который послужил источником вдохновения для многих поколений последователей». Он также добавил, что единственным способом «спасти и освободить Индию» является свержение правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП).

Сообщается, что стоимость возведения статуи высотой в 3,66 метра составила 400 тысяч рупий (5,6 тысяч долларов). Средства на строительство были пожертвованы сторонниками КПИ (М). Напомним, что два памятника Владимиру Ленину, установленные в штате Трипура «Коммунистической партией Индии (марксистской)», были снесены вандалами в марте 2018 года после поражения КПИ (М) на выборах в местное законодательное собрание.