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Верховный суд Пакистана может отменить помилование христианки — СМИ

Общество

Апелляция будет рассмотрена 29 января

Исламабад, 24 января 2019, 10:56 — REGNUM  Верховный суд Пакистана примет решение относительно апелляции поданной в ответ на оправдание христианки Азии Биби, ранее приговоренной к смертной казни, сообщает 24 января Agence France-Presse.

Дата судебного заседания назначена на 29 января 2019 года. Женщина, которая до сих пор остается под стражей, обвиняется в богохульстве.

Напомним, Азия Биби была приговорена к смертной казни по обвинению в оскорблении мусульман. Она провела в камере смертников восемь лет, однако Верховный суд страны в 2018 году отменил приговор.

Данный факт расколол Пакистан: многие радикально настроенные граждане выступили с призывом обезглавить женщину. Кроме того, среди протестующих раздавались антигосударственные лозунги.

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