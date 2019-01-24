За год на пунктах пропуска в Донбассе скончались более 50 человек — ООН

Киев, , 10:28 — REGNUM В 2018 году на пунктах пропуска вдоль линии разграничения сторон в Донбассе скончались более 50 человек, заявили в управлении по координации гуманитарных вопросов ООН, сообщил 23 января ресурс «Новости Донбасса».

Причиной гибели людей стали как обстрелы, так и проблемы со здоровьем.

В ведомстве отметили, что с начала 2019 года возле пропускных пунктов скончались восемь человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, приказ о начале военной операции в Донбассе отдал спикер Верховной рады и нынешний глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. После победы путчистов в феврале 2014 года и бегства законно избранного главы государства Турчинов объявил себя временно исполняющим обязанности президента Украины.

По данным ООН, жертвами войны в Донбассе стали около 13 тыс. мирных жителей региона.

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