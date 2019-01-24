В китайской провинции Гуйчжоу на дороги выйдут 10 тыс. «метаноловых такси»

Гуйян, Китай, , 06:51 — REGNUM Китайская провинция Гуйчжоу ставит перед собой задачу вывести на улицы 10 тыс. автомобилей, работающих на метаноле в 2019 году в целях продвижения «зеленого развития», сообщает 23 января агентство Синьхуа.

Около 7 тыс. подобного рода автомобилей будет запущено в столице провинции городе Гуйян, сообщили в Комиссии по развитию и реформе провинции Гуйчжоу. Будучи одной из пилотных китайских «экологических зон», Гуйчжоу рассказал о целом ряде политик и мер, которые были предприняты за прошедшие годы в сфере продвижения транспортных средств, работающих на метаноле. В частности, речь и дет о субсидиях.

Провинция ставит перед собой задачу вложить 200 млн юаней ($29,5 млн) во имя ускорения темпов развития индустрии метаноловых транспортных средств в период с 2019 по 2021 годы.

Таким образом, более 4,8 тыс. «метаноловых такси» вышли на дороги Гуйяна, что составляет порядка 53% от их общего числа. Тринадцать специальных заправочных станций было построено под нужды этих машин и еще 15 должны быть введены в эксплуатацию в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, власти китайского города Тяньцзинь также идут в ногу со временем и намерены сделать доставку почты «экологичной», в связи с чем на улицы выйдут экологически-чистые автомобили для перевозки посылок.

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