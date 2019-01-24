Код «желтый»: густой туман окутал целый ряд районов Китая

Пекин, , 06:09 — REGNUM Государственная метеорологическая обсерватория Китая выпустила «желтый» уровень погодной угрозы в связи с густым туманом, который накрыл разные районы страны, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

С вечера 23 января густой туман, как прогнозируют метеорологи, накроет города Тяньцзинь и Шанхай, северные районы Синьцзян-уйгурского автономного района, а также провинции Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Чжэцзян, Хубэй, Хунань, Цзянси и Гуйчжоу, снизив видимость в некоторых районах до менее чем 500 метров.

В некоторых из указанных провинций видимость может упасть даже до менее чем 200 метров. Метеорологи предупреждают водителей соблюдать повышенную бдительность, а аэропортам и администрациям скоростных автомагистралей усилить меры предосторожности.

Отметим, что в Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где степень опасности возрастает от синего и желтого к оранжевому и красному.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо туманов, в ряд провинций Китая пришли сильные снегопады и метели, однако это в большей степени касается северных районов вроде Синьцзяна и провинции Хэйлунцзян.

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