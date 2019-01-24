Четверг, 24 Января 2019 года
06:30:04 МСК

Код «желтый»: густой туман окутал целый ряд районов Китая

Общество

В некоторых из указанных провинций видимость может упасть даже до менее чем 200 метров

Пекин, 24 января 2019, 06:09 — REGNUM  Государственная метеорологическая обсерватория Китая выпустила «желтый» уровень погодной угрозы в связи с густым туманом, который накрыл разные районы страны, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

С вечера 23 января густой туман, как прогнозируют метеорологи, накроет города Тяньцзинь и Шанхай, северные районы Синьцзян-уйгурского автономного района, а также провинции Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Чжэцзян, Хубэй, Хунань, Цзянси и Гуйчжоу, снизив видимость в некоторых районах до менее чем 500 метров.

В некоторых из указанных провинций видимость может упасть даже до менее чем 200 метров. Метеорологи предупреждают водителей соблюдать повышенную бдительность, а аэропортам и администрациям скоростных автомагистралей усилить меры предосторожности.

Отметим, что в Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где степень опасности возрастает от синего и желтого к оранжевому и красному.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо туманов, в ряд провинций Китая пришли сильные снегопады и метели, однако это в большей степени касается северных районов вроде Синьцзяна и провинции Хэйлунцзян.

Читайте ранее в этом сюжете: Северные районы Китая в ближайшие дни окажутся под властью метелей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Погодные аномалии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить