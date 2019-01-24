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Диетолог: Горячие напитки согреют в морозы лучше алкоголя

Общество

Лучший вариант — имбирный чай

Москва, 24 января 2019, 03:58 — REGNUM  В морозную погоду наилучшим согревающим эффектом обладают горячие безалкогольные напитки, заявила врач-диетолог Лидия Иванова в интервью НСН.

Ряд врачей рекомендовал в качестве согревающего напитка какао или кофе, однако Иванова сомневается в выборе этих напитков. По ее словам, у кофе или какао нет особых преимуществ перед другими горячими напитками. Вдобавок ко всему, какао является достаточно калорийным продуктом, о чем стоит помнить людям с избытком веса или сахарным диабетом.

В качестве горячих альтернатив какао и кофе Иванова рекомендует употреблять имбирный чай с медом или без меда. По ее мнению, в таком случае будет и согревающий, и противовоспалительный эффект. Также Иванова посоветовала употреблять чай с пряностями.

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Морозы
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