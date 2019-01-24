Узбекистан вошел в пятерку самых безопасных стран для туризма

Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Эксперты онлайн-сервиса для путешественников Wegoplace составили рейтинг самых безопасных стран для туризма на основе отчета Solo Travel Safety Report 2019.

Согласно рейтингу, самой безопасной страной для поездок стал Сингапур. Также в первую пятерку вошли такие страны как Исландия, Норвегия, Финляндия и Узбекистан. Кроме того в рейтинг стран, где безопасно путешествовать, попали Швейцария, Канада, Индонезия, Дания и китайский город Гонконг.

Также опубликованы и самые небезопасные страны для путешествий. В этом антирейтинге лидируют Венесуэла, Афганистан и Южный Судан.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января агентство Bloomberg представило рейтинг самых инновационных стран. Лидером списка стала Южная Корея, с небольшим отрывом опередившая Германию. Также в пятерку самых инновационных стран попал Израиль.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль вошел в пятерку инновационных стран