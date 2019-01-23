К месту конфликта в московских Раменках подъехала бронетехника

Москва, , 23:44 — REGNUM В Москве вечером 23 января протестующие привезли к месту строительства высотного дома в районе Раменки бронетехнику. Трансляцию на YouTube ведёт канал «Другое мнение».

Местные жители называют технику БТР, хотя внешне автомобиль, имеющий камуфляжную окраску, напоминает БРДМ. Машину подвезли на грузовике, спустили на асфальт и припарковали напротив въезда на стройку. Там украсили триколором и растяжкой «Сила в правде», использовавшейся ранее на митинге.

Посмотреть на гостью из-за ворот стройки выглянула охрана, однако увидев нацеленные на себя видеокамеры, скрылась за ограждением.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Раменках прошёл митинг против строительства дома по адресу: Мичуринский проспект, 30Б. Акция протеста была согласована с властями и собрала несколько сотен участников.

«Я вижу, что борьба за нормальный быт, нормальную жизнь в этом микрорайоне переходит в военные действия», — прокомментировал события один из выступавших, депутат Госдумы Валерий Рашкин. Как выяснилось, он проживает неподалёку от места конфликта.

Напомним, местные жители ведут круглосуточное дежурство у ворот стройки.

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