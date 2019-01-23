Смольный озаботился недоступностью препаратов для ВИЧ-инфицированных

Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM В администрации Санкт-Петербурга пройдет специальное совещание по вопросам отпуска антиретровирусных препаратов ВИЧ-инфицированным пациентам. Эта проблема в последние дни оказалась в центре внимания общественности, депутатов и СМИ.

С января 2019 года — «ввиду отсутствия необходимых нормативно-правовых оснований» — отпуск антиретровирусных препаратов в отделениях хронических вирусных инфекций в районных поликлиниках Петербурга был прекращен, и такие препараты теперь отпускают пациентам с ВИЧ только в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», которое находится в Адмиралтейском районе города.

Источником проблемы стала разная юридическая принадлежность медицинских организаций: отделения хронических вирусных инфекций в поликлиниках подведомственны администрациям районов Санкт-Петербурга, а ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» — Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Однако далеко не все пациенты с ВИЧ готовы и способны ездить из разных концов мегаполиса в центр города. Это повышает риски отказа от необходимой терапии, что может привести к развитию СПИД и летальному исходу.

Как сообщили в Смольном, 22 января в аппарат вице-губернатора Анны Митяниной, курирующей здравоохранение в городе, поступило обращение первого замминистра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой и депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Елены Киселёвой с просьбой вмешаться и решить проблему.

В связи с этим 24 января пройдет совещание, на которое пригласили депутатов, нового председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, представителей Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, комитета имущественных отношений, «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», главных врачей районных поликлиник и общественных активистов.

В пресс-службе депутата-единоросса Елены Киселевой ранее сообщили, что в запросе на имя Дмитрия Лисовца предлагается установить сроки подготовки и внесения изменений в нормативно-правовые документы для возобновления отпуска необходимых препаратов ВИЧ-инфицированным пациентам в отделениях хронических вирусных инфекций на базе поликлиник по месту жительства.

По данным Петростата, в месяц выявляется порядка 200 новых случаев ВИЧ-инфекции в Петербурге. В прошлом году количество случаев заражения ВИЧ снизилось примерно на 10%.

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