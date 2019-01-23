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Выжившую в горах Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга

Общество

Ранее 31-летнюю женщину госпитализировали в больницу Краснотурьинска

Екатеринбург, 23 января 2019, 14:48 — REGNUM  В Свердловской области спасённую в Уральских горах туристку доставят для прохождения лечения в Екатеринбург. Её перевозят на вертолёте Центра медицины катастроф в городскую больницу № 40.

После того как спасательный отряд обнаружил живой пропавшую на севере Свердловской области 31-летнюю женщину, она была госпитализирована в городскую больницу Краснотурьинска. У пострадавшей были диагностированы сильные обморожения конечностей, и медики приняли решение стабилизировать её состояние и доставить для дальнейшего лечения в областной центр.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Свердловской области 19 января две туристки отбились от группы и потерялись в горах. Была развёрнута спасательная операция на территории площадью 127 квадратных километров.

Женщины были найдены 22 января в районе горы Сухогорский Камень. К сожалению, одна из них была обнаружена мёртвой, и по предварительным данным, она погибла из-за сильного переохлаждения.

Отметим, что тело погибшей 35-летней женщины сотрудники МЧС доставили сегодня на базу «Серебрянский камень». Спасатели почти сутки шли по лесу с её телом на руках.

Читайте ранее в этом сюжете: Трудные поиски, тяжёлое обморожение: детали спасательной операции на Урале

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