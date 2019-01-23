Марадона надеется, что Эмилиано Сала жив

Буэнос-Айрес, , 13:57 — REGNUM Знаменитый футболист, бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона выразил надежду, что самолёт, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, приземлился в другом аэропорту, а не разбился.

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На борту пропавшего над Ла-Маншем самолета находился футболист «Кардиффа»

"Надеюсь, самолёт приземлился в другом аэропорту — и мы всех, кто был на нем, найдём живыми, — приводит Radio Monte-Carlo слова Марадоны. — Это чудовищная неудача».

Бывший футболист также добавил, что в такие моменты он сам думает обо всех полётах, которые совершил в своей жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, о пропаже с радаров легкомоторного самолёта, вылетевшего из французского Нанта в британский Кардифф, стало известно вечером 21 января. На борту находились два человека, в том числе игрок британского футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. В ходе поисков были обнаружены плавающие в воде предметы. Вечером 22 января поиски были временно приостановлены, а утром следующего дня возобновлены.

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Добавим, что уже находясь на борту самолёта, аргентинский футболист рассказал о плохом состоянии самолёта, на котором должен был полететь. В сообщении, которое он отправил друзьям в WhatsApp, спортсмен заявил, что воздушное судно «будто сейчас развалится». В сообщении, адресованном отцу, спортсмен признался, что ему очень страшно.