В Госдуме предложили размещать отечественные лекарства на спецполках

Москва, , 10:32 — REGNUM В аптеках было бы правильно предусмотреть отдельные полки для лекарств, произведенных в РФ, и для иностранных препаратов. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

«Посещая аптеки, мы видим: полки завалены иностранными лекарствами. Найти наши российские аналоги практически невозможно. Они есть, но из-за того, что агрессивная реклама во всех средствах массовой информации навязывает только зарубежные лекарства, которые стоят втридорога по сравнению с нашими отечественными, наши отечественные получаются неконкурентоспособными. Таких денежных средств (на рекламу) у наших производителей просто нет», — заявил Нилов.

По его словам, такую рекламу лекарств следовало бы вообще отменить, чтобы граждане не занимались самолечением. При этом, подчеркнул Нилов, «непонятно, куда смотрит Федеральная антимонопольная служба», когда условия для продажи импортных лекарств оказываются гораздо лучше.

«Наше предложение — давайте в аптеках делать отдельные полки для отечественных лекарств и для импортных. Тогда, с одной стороны, будет сразу понятно, сколько есть отечественных, сколько импортных, а с другой стороны — у наших производителей появится возможность достойно конкурировать путем предоставления приемлемой цены для тех граждан (которые не могут позволить себе дорогие импортные препараты)», — предложил Нилов.

При этом, подчеркнул он, у граждан, которые захотят покупать именно дорогие, импортные таблетки, не будет никаких ограничений, зато те, кто не знает о более дешевых аналогах, смогут увидеть их на полках аптек.