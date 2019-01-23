В гордуме Екатеринбурга создана женская межпартийная фракция

Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM В Екатеринбургской городской думе (ЕГД) создали межпартийную депутатскую группу «женская фракция». Депутаты приняли положение об объединении и выбрали председателя группы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главой «фракции» стала депутат ЕГД Елена Дерягина. Пока в группе состоит шесть женщин — членов ЕГД, включая Дерягину. Возможно, в группу войдёт и депутат Анастасия Немец — сейчас она находится в отпуске. В случае согласия Немец все женщины — депутаты гордумы станут членами группы.

Цель объединения глава «фракции» обозначила следующим образом: «активизироваться в общественно-политической жизни города Екатеринбурга». Члены группы планируют обратить внимание на социальную политику города, в частности, на сферу материнства и гендерного равенства. Также депутаты планируют обратить внимание на вопросы обучения и питания в образовательных учреждениях города, а также на вопросы, связанные с детьми-инвалидами. «Фракция» планирует сотрудничать с солдатскими матерями, «детьми войны», региональным советом женщин и другими общественниками города.

Любопытно, что инициатором создания группы стал мужчина — председатель думы Игорь Володин. Спикер зачитал приветствие депутатам-женщинам и признал, что некоторые вопросы лучше решать именно женщинам.

«Не позволим мужчинам свернуть с правильного пути!» — поддержала выступление Володина депутат Галина Арбузова.

Напомним, выделенная женская группа создаётся в думе Екатеринбурга не первый раз. В первом созыве ЕГД также существовало отдельное объединение женщин. А в Свердловской области существует областной женский парламент.

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