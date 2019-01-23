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В Астане началась церемония открытия года молодежи

Общество

Перед началом церемонии открылась выставка «Проекты молодых казахстанцев»

Астана, 23 января 2019, 09:14 — REGNUM  В выставочном комплексе ЭКСПО-2017 в Астане началась торжественная церемония открытия Года молодежи с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает 23 января агентство «Казинформ».

Перед началом церемонии глава государства посетил выставку «Проекты молодых казахстанцев», на которой президенту были показаны успешные коммерческие проекты.

Планируется, что Назарбаев выступит с речью в ходе церемонии открытия. О направлениях молодежной политики расскажет министр общественного развития Дархан Калетаев.

Как сообщало ИА REGNUM, логотипом года молодежи в Казахстане стал символ полета стаи журавлей в строе клина. Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 2019 год в республике объявлен годом молодежи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выбрали символ года молодежи

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Политическая жизнь Казахстана
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