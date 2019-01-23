Фестиваль «Battle сани» пройдет в Москве 23 февраля

Москва, , 08:44 — REGNUM В Москве состоится ежегодный фестиваль «Battle сани». Ежегодный фестиваль пройдет в парке «Сокольники» 23 февраля, сообщается на портале мэра Москвы.

Отбор команд для участия в конкурсах фестиваля уже начался. Участники фестиваля должны будут смастерить боевые санки и спуститься с главной тюбинговой горки парка — «Всепогорки».

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Перед фестивалем «Battle сани» для взрослых 2 февраля пройдет аналогичный конкурс для детей под названием «Battle саночки». В конкурсе могут принять участие дети от 2 до 12 лет.

Победители конкурсов «Battle сани» и «Battle саночки» получат ценные подарки.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2019 году празднование Дня защитника Отечества продлится с 23 по 24 февраля, Международного женского дня — с 8 по 10 марта.

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