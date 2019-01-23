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В Зимбабве восстановили доступ к социальным сетям

Общество

Интернет был заблокирован на прошлой неделе из-за нарастающей волны протестов

Хараре, 23 января 2019, 07:55 — REGNUM  Суд Зимбабве признал незаконным запрет правительства на доступ к социальным сетям. 21 января доступ в интернет был восстановлен, сообщает CNN Africa.

Интернет был заблокирован на прошлой неделе из-за вспышки протестов. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что интернет используется повстанцами для координации их действий, поэтому его следует отключить.

В минувшие выходные Мнангагва постановил восстановить лишь частичный доступ в интернет, однако в понедельник, 21 января, суд признал, что блокировка социальных сетей тоже незаконна. Через несколько часов после решения суда крупнейшая телекоммуникационная компания Econet Wireless сообщила, что «интернет и доступ к социальным сетям были полностью восстановлены».

Отмечается, что, когда интернет был заблокирован, жители пользовались VPN-сервисами.

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