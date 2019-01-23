Вылет самолёта из Новосибирска в Пхукет задержали на 16 часов

Новосибирск, , 07:40 — REGNUM Вылет рейса «Новосибирск — Пхукет» из новосибирского аэропорта «Толмачево» задержан на 16 часов, следует из информации, размещённой на онлайн-табло аэропорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пассажиры должны были вылететь самолётом авиакомпании Nordwind Airlines в 00:50 (время местное) 23 января. В настоящее время вылет перенесён на 17:00 (время местное) 23 января.

Как сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта, задержка произошла «по причине позднего прибытия самолёта». Этим рейсом должны лететь 354 человека, большинство из них о задержке вылета предупредили заранее.