Среда, 23 Января 2019 года
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Вылет самолёта из Новосибирска в Пхукет задержали на 16 часов

Общество

Задержка произошла из-за позднего прибытия самолёта

Вылет самолёта из Новосибирска в Пхукет задержали на 16 часов
Иллюстрация: Tolmachevo.ru
Скриншот с официального сайта аэропорта «Толмачево»

Новосибирск, 23 января 2019, 07:40 — REGNUM  Вылет рейса «Новосибирск — Пхукет» из новосибирского аэропорта «Толмачево» задержан на 16 часов, следует из информации, размещённой на онлайн-табло аэропорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пассажиры должны были вылететь самолётом авиакомпании Nordwind Airlines в 00:50 (время местное) 23 января. В настоящее время вылет перенесён на 17:00 (время местное) 23 января.

Как сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта, задержка произошла «по причине позднего прибытия самолёта». Этим рейсом должны лететь 354 человека, большинство из них о задержке вылета предупредили заранее.

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