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В школах Улан-Удэ отменяют занятия из-за гриппа

Общество

Учебный процесс будет приостановлен с 24 по 30 января включительно

Улан-Удэ, 23 января 2019, 07:08 — REGNUM  Из-за гриппа и ОРВИ в школах Улан-Удэ на неделю отменят занятия. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Улан-Удэ, учебный процесс будет приостановлен с 24 по 30 января включительно. Также в этот период ограничат проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

Причина — повышение эпидемиологических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным городских властей, в Улан-Удэ зарегистрировано 2111 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Это выше эпидпорога на 30%.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении Роспотребнадзора, с 14 по 20 января в Бурятии зарегистрировано 3536 случаев ОРВИ и гриппа. Активно циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Зафиксировано увеличение доли вирусов гриппа типа А. Уточняется, что все заболевшие гриппом не были привиты.

Всего в республике привито 474 047 человек — 48,2% от численности населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске с декабря 2018 года резко выросло число заболевших пневмонией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на третьей неделе 2019 года в крае было зарегистрировано 884 случая внебольничной пневмонии. Темп прироста по сравнению с предыдущей неделей — 9,3%. В Красноярске за медицинской помощью обратились 608 человек. Темп прироста по сравнению с предыдущей неделей — 14,2%.

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Грипп, ОРЗ
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