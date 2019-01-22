«Тяжёлая ситуация»: в Красноярске зафиксирована вспышка пневмонии

Красноярск, , 14:34 — REGNUM В Красноярске с декабря 2018 года резко выросло число заболевших пневмонией. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 января, в краевой клинической больнице, ссылаясь на информацию скорой помощи, только за последние сутки с пневмониями в городские стационары госпитализированы 70 человек, в том числе семеро детей.

При этом по краю ситуация спокойная — 17 тяжёлых пациентов с пневмониями на огромную территорию.

По данным медиков, эпидпорог по гриппу пока не перейдён. Фиксируются вирусы АH1N1, коронавирус, риносинтециальный вирус и вирус гриппа В. Растёт количество осложнений вирусных инфекций, это, в первую очередь, вирусно-бактериальные пневмонии. Примечательно, что у привитых от гриппа жителей края тяжёлых пневмоний не зафиксировано. Всего от гриппа привиты 50% населения края.

Медики признаются, что «эпидкартина — мрачная». Больница скорой медицинской помощи работает с двойной нагрузкой: госпитализированы 112 бронхолёгочных больных при наличии 60 пульмонологических коек. Для пульмонологических пациентов перепрофилировали 40 коек в других отделениях. У 84 пациентов из 112 — пневмонии, у остальных — плевриты и хроническая обструктивная болезнь лёгких. У 22 человек — тяжёлая пневмония, 14 находятся в реанимации на ИВЛ.

В клинической больнице №20 от пневмонии лечатся 92 человека. Им предоставили 50 пульмонологических коек, остальные — реанимационные и перепрофилированные в других отделениях.

В железнодорожной больнице насчитывается 37 пульмонологических коек. При этом госпитализированы 72 пациента. Шесть человек находятся в реанимации на аппаратах. В ККБ лечение проходят 48 больных с пневмониями, девятеро находятся в реанимации. Для таких больных в медучреждении есть 30 специализированных коек и 28 перепрофилированных.

В НИИ проблем Севера оказывается помощь 14 пациентам, в клинической больнице №7 зарегистрировано 27 больных с пневмониями.

По словам профессора-терапевта Ирины Демко, тяжёлая ситуация с пневмониями продлится до марта.

«В прошлом году у нас была передышка. Эпидемическая картина зимы 2018−2019 гг. напоминает аналогичную в 2016 году. По моему мнению, тяжёлая ситуация продлится до марта, но могу успокоить граждан — мы держим ситуацию под контролем», — резюмировала Демко.

Данные о заболеваемости пневмониями приводит и краевое управление Роспотребнадзора. По информации ведомства, на третьей неделе 2019 года в Красноярском крае зарегистрировано 884 случая внебольничной пневмонии (диагноз предварительный). По сравнению с предыдущей неделей темп прироста составил 9,3%. Однако специалисты подчёркивают, что такой прирост характерен для данного периода года.

Что касается Красноярска, здесь за медицинской помощью обратились 608 человек. Темп прироста по сравнению с предыдущей неделей — 14,2%.

В 2018 году в Красноярском крае было зарегистрировано 13 846 случаев заболевания внебольничными пневмониями.

«Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями населения Красноярского края не превышает уровень заболеваемости предыдущего года и составляет 509,1 на 100 тыс. населения», — отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства предупреждают, что пневмонии регистрируются в любое время года, особенно в период подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. К осложнениям может привести любое вирусное заболевание, перенесенное «на ногах». В тяжелых случаях пневмония может привести к осложнению основного хронического заболевания и летальному исходу. При появлении первых признаков гриппа и ОРВИ медики не рекомендуют заниматься самолечением.

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