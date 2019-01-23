На юге Китая полицией изъято 1,2 тонн сырья для производства наркотиков

Шэньчжэнь, Китай, , 05:10 — REGNUM Полиция города Шэньчжэнь на юге Китая арестовала двоих подозреваемых из Гонконга и изъяла у них 1,2 тонн химических веществ-прекурсоров в рамках кампании по борьбе с трансграничной наркоторговлей, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

В ноябре 2018 года полиция выяснила, что группа подозреваемых из Гонконга занимается наркоторговлей в Шэньсжэне, а затем была собрана специальная следственная группа для выяснения подробностей, сообщили в Гуандунском провинциальном департаменте общественной безопасности.

Группа выяснила месторасположение склада преступников в промышленном парке в районе Лунхуа города Шэньчжэнь. Уже 6 декабря 2018 года полиция посетила с визитом склад, где был захвачен подозреваемый по фамилии Ло и изъято 710 кг прекурсоров. Еще один подозреваемых по фамилии Ли был арестован в городском порту Хуанган. Оба они являются уроженцами Гонконга. 20 декабря был обнаружен еще один склад банды в городе Чжуншань все той же провинции Гуандун, где было изъято 500 кг прекурсоров.

Отметим, что в 2018 году в провинции Гуандун было схвачено более 18 тыс. подозреваемых в наркоторговле. У них в общей сложности было изъято более 10 тонн наркотиков, и все они проходили по 14 тыс. уголовным делам.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Хэбэй на севере Китая был обнаружен подпольный завод по производству метамфетамина. Было изъято более 3,7 тонн сырья. Отметим также, что прекурсоры в химии — это вещества, участвующие в реакции, приводящей к получению целевого вещества. В данном случае — наркотиков.

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