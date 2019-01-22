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В китайской столице начинает работу новый международный аэропорт

Общество

В полном объеме эксплуатация воздушной гавани Дасин начнется в конце сентября

Пекин, 22 января 2019, 22:32 — REGNUM  Новый международный аэропорт Дасин в Пекине принял первый самолет, совершивший пробную посадку, сообщает 22 января Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную от Управления воздушного транспорта Северного Китая.

Перед началом летных испытаний были проведены проверки систем посадки взлетно-посадочных полос (ВПП). Подготовка к вводу в эксплуатацию и принятию регулярных рейсов будет продолжена до 15 марта. По проекту, испытания должны завершиться 30 июня, а повседневная работа аэропорта начнется 30 сентября.

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Строительство и состояние аэропортов
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