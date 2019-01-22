Вторник, 22 Января 2019 года
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Московские дворники сбросили на крышу «Мерседеса» снег и лопату

Общество

Снизу коммунальщиками руководил, предположительно, их бригадир

Москва, 22 января 2019, 19:22 — REGNUM  В Москве во время очистки крыши жилого дома дворники сбрасывали снег на припаркованный автомобиль «Мерседес». Видеозапись очевидца опубликована 22 января в группе Facebook «Московский активист».

На записи видно, что территория, где ведутся работы, не огорожена. Несколько дворников, находящихся на крыше четырёхэтажного дома, сбрасывают снег и наледь вниз. Часть попадает на крышу припаркованного автомобиля «Мерседес», но это не смущает работников коммунальной службы и они продолжают уборку. В один из моментов вместе со снегом с высоты здания падает лопата и с громким звуком ударяется об автомобиль. На несколько секунд работа прерывается, мужчины смотрят вниз, но вскоре опять возобновляют свои действия.

«Господи, что за город», — сетует очевидец. Она громко пригрозила дворникам отправить видео в правительство Москвы.

Снизу коммунальщиками руководил, предположительно, их бригадир. Общение происходило на иностранном языке.

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Проблемы ЖКХ
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