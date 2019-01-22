Сеул, , 20:37 — REGNUM В Южной Корее опубликовали результаты работы министерств в 2018 году, сообщает KBS News.

Согласно информационному источнику, 22 января президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил отчет о результатах работы правительства в 2018 году.

Согласно отчету, все 43 центральных органа управления были оценены по 6 пунктам тремя оценками: отлично, хорошо, неудовлетворительно.

Оценку «Отлично» получили: Министерство объединения, Министерство образования, науки и техники, Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Министерство земли, инфраструктуры и транспорта, Министерство морских дел и рыболовства.

Кроме того, Министерство здравоохранения и социального обеспечения получила наивысшую оценку за политику увеличения уровня благосостояния населения страны.

Оценку «Неудовлетворительно» получили: Министерство труда, Министерство образования, Министерство юстиции, Министерство окружающей среды.

Представитель Управления по координации правительственной политики сообщил, что министерства, которые продвигали политику межкорейских отношений и промышленной революции, получили высокую оценку. А министерства, которые

Кроме того, результаты оценивания будут переданы в центральные органы управления и представители Управления по координации правительственной политики будут периодически проверять, были ли приняты меры для улучшения ситуации.