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Глава музея Екатеринбурга: ликбез по истории пойдёт чиновникам на пользу

Общество

«Это повысило бы эффективность решений»

Екатеринбург, 22 января 2019, 16:52 — REGNUM  Российским чиновникам пошла бы на пользу ликвидация безграмотности по истории. Об этом заявил глава Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский корреспонденту ИА REGNUM.

«Надо или не надо проводить что-то подобное — вопрос второй, но это было бы точно продуктивно, на мой взгляд. Часто история идёт по кольцу, когда какие-то решения принимаются во второй, в третий, в четвёртый раз, не понимая, какие технологии осваивались раньше. Это повысило бы эффективность каких-то решений», — уверен руководитель.

Историк подчеркнул, что подкованность в вопросах истории помогает по-другому относиться к жителям и окружающему пространству:

«Часто это мыслится как какие-то абстрактные сущности. А это все живые люди, которые выросли, проросли. К чему-то у них большее уважение, к чему-то меньшее. Когда ты понимаешь, как это всё прорастало, то мне кажется, на уровне принятия решения это пойдёт только на пользу», — считает Каменский.

Напомним, 17 января 2019 года на свердловском гражданском форуме была высказана идея о ликвидации безграмотности для свердловских чиновников. Глава некоммерческого партнёрства «Информационно-туристический центр Свердловской области» Вадим Винер уверен: из-за незнания истории представители власти не могут принимать нужные решения в сфере туризма.

А директор Центра истории Свердловской области Анатолий Кириллов предложил провести уроки для чиновников в рамках повышения квалификации и заявил, что готов в этом участвовать. «Многие вопросы ставятся властью с недостаточной глубиной проработки нашей истории», — опасается Кириллов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале предложили ввести ликбез для чиновников по истории

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