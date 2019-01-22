ООН изучит ситуацию с правами человека в Новой Зеландии

Веллингтон, , 14:43 — REGNUM Совет ООН по правам человека займётся изучением ситуации в Новой Зеландии. Ранее были опубликованы доклады нескольких правозащитных организаций, в том числе самой ООН, а также Amnesty International, New Zealand Law Society, в которых указывается на серьезные проблемы в обществе, сообщает новозеландское новостное издание NZ Herald. Главную озабоченность вызывают высокие показатели случаев семейного насилия и существенная разница в доходах между представителями коренного народа Маори и остальным населением страны. Так, например, от насилия в семье страдают 12% новозеландцев, а Маори, которые составляют 15% населения, в три раза чаще оказываются в тюрьме и в полтора раза реже устраиваются на работу в полицию или органы правопорядка. Также озабоченность вызывает и пугающее количество детей, живущих в нищете — от 135 тысяч до 210 тысяч человек.

Министр юстиции Эндрю Литтл, который возглавит делегацию в Женеву, где располагаются Совет ООН по правам человека, уже отверг обвинения, заявив, что Новая Зеландия обладает репутацией страны, где проблем с правами человека практически нет.