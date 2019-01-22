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В Алма-Ате объяснили необходимость строительства легкорельсового транспорта

Общество

В Алма-Ате планируют начать строить линию в 2020 году

Алма-Ата, Казахстан, 22 января 2019, 14:02 — REGNUM  Скоростной легкорельсовый транспорт является альтернативой маршрутным автобусам, троллейбусам и такси, заявил 22 января заместитель акима (мэра) Алма-Аты Ерлан Аукенов на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, преимуществом такого вида транспорта является бесшумное передвижение, независимость от пробок на дорогах и улучшение экологии города.

Аукенов напомнил, что легкорельсовый транспорт внедрен в 80 городах по всему миру. Первые линии стали появляться в 80-х годах XX века.

Напомним, 16 января в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алма-Аты сообщили, что строительство линии легкорельсового транспорта планируется начать в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате планируют построить линию легкорельсового транспорта

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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