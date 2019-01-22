В РФ планируют ввести налоговый вычет на физкультуру

Москва, , 13:53 — REGNUM Минфин РФ начал разработку законопроекта о предоставлении гражданам социального налогового вычета по расходам на спортивно-оздоровительные услуги. Об этом сообщается на официальном портале проектов нормативных актов правительства РФ.

Документ ставит целью предоставление налогоплательщику вычета, который соответствует сумме, уплаченной им за физкультурно-оздоровительные услуги в течение налогового периода. Ожидается, что в январе 2020 года законопроект вступит в силу.

Отмечено, что налоговые поправки взяты в разработку после совещания у вице-премьера России Ольги Голодец. До 4 февраля 2019 года должно пройти публичное обсуждение инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, налоговый вычет за фитнес предлагается осуществлять по той же схеме, что и вычеты за оплату медицинских и образовательных услуг. Верхний предел вычетов ограничат — посетители дорогих спортивных залов смогут получить не более десяти тысяч рублей.

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