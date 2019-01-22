Суд Мадрида решит судьбу Роналду по обвинению в неуплате €14,7 млн налогов

Мадрид, , 12:41 — REGNUM Бывший нападающий мадридского «Реала», а теперь футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в суд в Мадриде. Сегодня, 22 января, служители Фемиды определят степень его вины по делу об уклонении от уплаты налогов в крупном размере и вынесут наказание.

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Добавим, что перед заседанием суда Роналду просил об усилении безопасности, но получил отказ, пишет «Р-Спорт». Общаться с журналистами футболист отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 20 187 года прокуратура Мадрида подала иск в отношении тогдашнего нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Спортсмена обвинили в том, что в период с 2011 по 2014-й он недоплатил налогов на сумму 14,7 млн евро. Уточняется, что это было осуществлено через общественную организацию, которую он создал в 2010 году.

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В настоящее время налоговые органы Испании требуют от бывшего нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду €28 млн за уклонение от уплаты налогов. Ранее налоговая служба отказалась от предложения футболиста выплатить долг в размере €14,7 млн и требует, чтобы он выплатил также штрафы, проценты и прочие расходы.

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