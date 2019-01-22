Дворцовый мост Петербурга перекроют из-за парада и репетиций

Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Движение по Дворцовому мосту в Санкт-Петербурге будет перекрыто на время репетиций и проведения военного парада в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом 22 января проинформировали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Одновременно для подготовки и проведения парада вводятся ограничения и перекрытия на других улицах в центре Петербурга.

Сегодня, 22 января с 20:00 до 23:00, а также 24 января с 9:00 до 13:00, и с 16:00 26 января до 13:00 27 января движение транспортных средств будет прекращено по набережной реки Мойки — от Невского проспекта до Певческого моста, по Миллионной улице, Певческому проезду, набережной Зимней канавки, по Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту.

В эти же промежутки времени будет перекрыто движение по Дворцовому мосту.

С 20:00 до 23:00 22 января, с 09:30 до 13:00 24 января и с 08:00 до 13:00 27 января движение транспорта будет прекращено по Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту — от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной, Невскому проспекту — от Садовой улицы до Дворцового проезда.

«С целью размещения военной техники до 13:00 27 января введен запрет парковки транспортных средств на Миллионной ул., Певческом проезде и наб. реки Мойки», — отметили в КРТИ.

Как сообщалоИА REGNUM, 27 января в 10:00 на Дворцовой площади начнется парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона, в котором будут участвовать около 2500 военнослужащих и 79 единиц техники. Почетными гостями парада станут ветераны и блокадники, в том числе порядка 90 человек из 19 стран.

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