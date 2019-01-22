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В Госдуме предлагают смягчить наказание для осужденных с детьми

Общество

«Семья и дети могут стать ступенькой в новую жизнь, мотивацией для исправления человека, который оступился»

Москва, 22 января 2019, 10:19 — REGNUM  Депутаты фракции ЛДПР готовят законопроект, направленный на смягчение наказания для тех, у кого во время отбывания наказания родились дети. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 января, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы подготовим законопроект о смягчении наказания для отбывающих наказание по нетяжким преступлениям заключенных, у которых во время их «рока» родились дети», — отметил депутат Госдумы.

Жириновский привел аргументы в пользу принятия такого закона.

«Во-первых, так мы стимулируем рост рождаемости. Во-вторых, это гуманитарная меры. Семья и дети могут стать ступенькой в новую жизнь, мотивацией для исправления человека, который оступился», — полагает парламентарий.

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