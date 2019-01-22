Иск об изъятии имущества Шестуна поступил в Мособлсуд

Москва, , 10:24 — REGNUM В Мособлсуд поступил иск об изъятии в пользу государства имущества экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом 22 января сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Иск об изъятии подал в суд глава Генпрокуратуры РФ. Речь идет об имуществе, рыночная стоимость которого составляет 10 млрд рублей.

Мособлсуд должен определить, на рассмотрение какого суда общей юрисдикции Московской области будет передан на рассмотрение иск.

Как сообщало ИА REGNUM, Шестуна подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В иске об изъятии фигурируют еще 35 физических и юридических лиц, которые не смогли доказать законность происхождения их имущества.

Александр Шестун был арестован в августе 2018 года. У него обнаружилось огромное количество недвижимости, автомобилей и иного имущества, в частности — 676 объектов в Серпуховском районе Подмосковья. Свою вину Шестун не признаёт.

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