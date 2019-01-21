Понедельник, 21 Января 2019 года
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На Украине в поезде вновь рухнула полка. На этот раз под депутатом

Происшествия

Оборвалось крепление

Фастов, Украина, 21 января 2019, 09:24 — REGNUM  В поезде Херсон — Львов оборвалась полка под депутатом Фастовского городского совета Виктором Гарвоной, заявил политик 21 января на своей странице в социальной сети Facebook.

В момент происшествия на нижней полке находился пассажир, однако ни он, ни депутат не пострадали.

Гарвона также опубликовал фотографию акта, составленного в присутствии начальника поезда. В документе сказано о сломанном элементе крепления полки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в поезде «Киев-Рахов» под пассажиром рухнула полка. Пострадала женщина, ей раздробило таз.

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