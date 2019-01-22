Полиция Уганды возьмет под охрану туристические места

Кампала, , 09:35 — REGNUM Туристической полиции Уганды было выдано распоряжение об охране популярных среди туристов городских достопримечательностей и отелей в столице страны Кампале. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Туристическая полиция — особое подразделение контр-террористического управления в Уганде. Обычно она занимается охраной туристов в заповедниках.

«Полиция взяла под контроль места, где часто бывают туристы», — рассказал представитель полиции по городу Кампала Люк Овойесигьире.

Он добавил, что полиция сотрудничает с частными охранными предприятиями. Для наблюдения за обстановкой будет призвано больше полицейских, а также будут применены камеры.