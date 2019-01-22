Власти Екатеринбурга не нашли проблем после отмены популярного маршрута

Екатеринбург, , 07:05 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга заявила об отсутствии серьёзных проблем после отмены популярного в городе автобусного маршрута №024. Этому предшествовал рейд с участием общественников по наиболее проблемным участкам отменённого маршрута.

Напомним, 024-й был отменён с 1 января. Автобусы типа «Богдан» ходили каждые 10−15 минут и практически всегда были полными. Возмущённые пассажиры собрали порядка 1500 подписей за возвращение маршрута. Но чиновники дали понять: этого не будет. Зато констатировали, что количество пересадок, которые придётся совершать пассажирам, возросло.

Утром 21 января чиновники и общественники решили своими глазами посмотреть, как изменилась ситуация на маршруте. В ходе рейда они выяснили, что интервалы движения составляют от трёх до максимум шести минут, автобусы были заполнены на 80%, а трамваи — на 30−40%.

Общественник Дмитрий Теплоухов признаёт: коллапса нет, а автобусы ходят с небольшими интервалами. Не заметил он утром и особого скопления людей на остановках. На некоторых остановках проверяющие выходили и интересовались мнением пассажиров, никакого негатива тоже не услышали.

Впрочем, у рядовых граждан другие сведения по поводу интервала. Как отмечает один из них, в субботу, 19 января, в районе 18:30 по местному времени он приехал с Вторчермета на остановку «Площадь коммунаров» в автобусе маршрута 016. И на этой остановке электронное табло беспристрастно показало, что следующего автобуса такого же маршрута стоит ожидать лишь через 32 минуты. Такая вот абсолютно разная арифметика.

Впрочем, возможно, это были либо запланированный перерыв, либо техническая ошибка. Но тем не менее отметим, что с отменой 024-го маршрута жители Вторчермета, проживающие в районе остановок «Поликлиника» и «Общежитие», могут добраться до центра города лишь на 016-м. Есть также автобусы №№ 9 и 11, но они ходят лишь до остановки «Южная». А на маршруте №12 автобусы ходят редко, и до центра города на нём тоже не доехать.