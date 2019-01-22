Скончался глава Орлеанской династии принц Генрих

Париж, , 01:46 — REGNUM Принц Генрих Орлеанский, глава старшей ветви Орлеанского дома французской династии Бурбонов, скончался на 86-м году жизни, сообщил его сын Жан, герцог Вандомский, на своей странице в Twitter.

Сообщается, что Генрих Орлеанский скончался во Франции, точный город не называется. После его смерти главой Орлеанского дома станет его сын Жан-де-Франс, который наследует титул графа Парижского.

Напомним, глава Орлеанского дома, с точки зрения роялистов, является основным претендентом на престол Франции. Родоначальником этой версии Бурбон-Орлеанской династии является Филипп I Орлеанский. Ему был пожалован титул герцога Орлеанского его братом — королем Людовиком XIV.