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Скончался глава Орлеанской династии принц Генрих

Общество

После смерти принца Генриха главой Орлеанского дома станет его сын Жан-де-Франс

Париж, 22 января 2019, 01:46 — REGNUM  Принц Генрих Орлеанский, глава старшей ветви Орлеанского дома французской династии Бурбонов, скончался на 86-м году жизни, сообщил его сын Жан, герцог Вандомский, на своей странице в Twitter.

Сообщается, что Генрих Орлеанский скончался во Франции, точный город не называется. После его смерти главой Орлеанского дома станет его сын Жан-де-Франс, который наследует титул графа Парижского.

Напомним, глава Орлеанского дома, с точки зрения роялистов, является основным претендентом на престол Франции. Родоначальником этой версии Бурбон-Орлеанской династии является Филипп I Орлеанский. Ему был пожалован титул герцога Орлеанского его братом — королем Людовиком XIV.

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Политическая жизнь Франции
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