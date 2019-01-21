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5% итальянцев владеют тем же богатством, что 90% самых бедных

Общество

20% самых обеспеченных граждан страны владеют 72% ее богатств

Рим, 21 января 2019, 18:20 — REGNUM  Объем средств, которыми располагают 5% самых обеспеченных граждан Италии, равен объему средств, которыми владеет 90% самых бедных ее граждан, передает в понедельник, 21 января, Italia Oggi со ссылкой на представленное на форуме в Давосе исследование Oxfam.

По данным за 2018 год, 20% самых обеспеченных граждан страны владеют 72% всех ее богатств.

В октябре 2018 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с начала экономического кризиса число бедных в Италии выросло почти в три раза. Вице-премьер Маттео Сальвини оценивает число бедных граждан страны в 5 миллионов человек (численность населения Италии — 60 миллионов человек).

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Политическая жизнь Италии
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