В Киргизии суд отпустил знахаря, «лечившего» ребенку рак уколами в пупок

Бишкек, , 18:19 — REGNUM Октябрьский районный суд столицы Киргизии выпустил на свободу скандально известного в республике знахаря Хашима Зайналиева и прекратил возбужденное против него уголовное дело о мошенничестве, пишет «Азаттык».

Произошло это из-за того, что пострадавшие от противозаконных действий лжеврача, отказались поддерживать обвинение, выдвинутое против Зайналиева. При этом потерпевшая сторона ходатайствовала в суде за освобождение знахаря, ссылаясь на то, что он уже компенсировал материальный ущерб.

В итоге Хашиму Зайналиеву избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, поскольку против него возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Незаконное врачевание».

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Хашим Зайналиев провел незаконную операцию по ампутации груди женщине, у которой онкологи диагностировали рак молочных желез. При этом знахарь не использовал наркоз. В итоге пациентка скончалась.

А осенью 2018 года Зайналиев «лечил» ребенка от лейкоза (рака крови) самодельными препаратами. В итоге девочка попала к специалистам-онкологам уже с раком 4-й стадии и внутренними кровотечениями.

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В обоих случаях родственники пациентов, пострадавших от противозаконных действий лжеврача, отказались выдвигать обвинения против Хашим Зайналиева. В итоге правоохранительные органы прекратили начатое в отношении него расследование, и возбудили против знахаря уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Незаконное врачевание» только после широкого резонанса в обществе и СМИ.