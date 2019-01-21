В Чечне построят в 2019 году 17 детских садов

Грозный, , 16:28 — REGNUM Почти 2400 мест в детских дошкольных учреждениях будет создано в 2019 году в Чечне. Для этого власти региона намерены построить 17 детских садов, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе главы и правительства республики.

В настоящее время в Чечне обеспечено местами в детских садах около 93% детей в возрасте до трех лет. К 2021 году проблема будет закрыта полностью, пообещала начальник отдела образования и воспитания комитета правительства ЧР по дошкольному образованию Зарема Масаева.

Она отметила, что дети в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами в детских садах на 100%. По словам чиновницы, только в 2018 году в Чечне было открыто 27 детских дошкольных учреждений.

Читайте также: Всех детей Чечни от 3 до 7 лет обеспечили местами в детских садах

Стоит напомнить, что еще пять лет назад глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что в республике насчитывается 155 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет, а в очереди на получение мест в детских садах стоят 34 тысячи. Однако, уже спустя три года, как сообщало ИА REGNUM, проблема нехватки мест в детских садах для детей в возрасте от трех до семи лет была решена на 100%.

Читайте также: В Чечне на очереди в детсады стоят 34 тысячи детей